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Sokak hayvanları için ormanda yaşam alanı oluşturulacak - Son Dakika

Sokak hayvanları için ormanda yaşam alanı oluşturulacak

29.12.2021 11:15

Trabzon'da 2019'dan itibaren sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve barınma hizmeti veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu ormanlıkta, hayvanlar için doğal yaşam alanları yapılacak.

Trabzon'da 2019'dan itibaren sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve barınma hizmeti veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu ormanlıkta, hayvanlar için doğal yaşam alanları yapılacak.

Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde bulunan merkezde, 18 ilçeden getirilen sahipsiz hayvanlar, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sağlık sorunu olmayanlar kısırlaştırılıyor.

450 hayvan kapasiteli merkeze gelen ziyaretçiler, sahiplenmek istedikleri hayvanla ilgili yetkililerle görüşebiliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, AA muhabirine, ormanlık alanda yer alan merkezde uzun süre kalması öngörülen sokak hayvanlarının hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için bir dizi proje hazırladıklarını söyledi.

Yavru ve anne köpekler dışında uzun süre kalması gereken hayvanlar bulunduğunu belirten Yazıcı, "Merkezde uzun süre kalanların hayatlarını kafeslerin arkasında geçirmemeleri için doğal yaşam alanı gibi bölümler projelendirildi. Bu proje kapsamında hayvanlar ormanlık bölgelere inecek ve hayatlarını orada daha rahat sürdürecek." dedi.

Yazıcı, kaynaştırma merkezi olarak da bir alan yaptıklarını ifade ederek, burada ise sahiplenmek isteyen ya da okul gezisiyle gelen öğrencilerin, hayvanları gezdirip sevebileceğini anlattı.

Yazıcı, konferans salonunda da sahiplenmenin sorumlulukları, şartları ve besleme gibi konularda bilgi verdiklerini kaydetti.

Bu yıl 2 bin 250 yetişkin, 3 bin 250 yavru köpek teslim aldıklarına işaret eden Yazıcı, 2 bin 500'ünün kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları bölgeye bırakıldığını aktardı.

"İl dışından gelen hayvanların da tedavilerini gerçekleştiriyoruz"

Yazıcı, 450 köpeğin sahiplendirildiğini, 1068 kedinin de kısırlaştırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca Artvin Arhavi'de yaşanan sel felaketinden mağdur misafirlerimiz de halen bizimle birlikte. Mağdur olan ve il dışından gelen hayvanların da tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Yaralı, bakıma muhtaç hayvanlarımız sürekli misafirlerimiz oluyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra hayatlarına dışarıda devam edemeyecek durumdalarsa burada kalıyorlar. Ayrıca tehlikeli ırk dediğimiz hayvanlar da bulunuyor. Tarafımıza teslim edilen, bir şekilde mahkeme kararıyla alıkonulanların da burada kalmaları sağlanmakta."

Sokak hayvanları konusunda başta çocuklar olmak üzere halkın her kesimini bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, "İlçelerimizdeki ilkokul ve ortaokullara giderek sokak hayvanları konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hayvanın terkedildikten sonra yaşayacağı mağduriyet anlatılıyor." diye konuştu.

"Hiçbir canlının karne hediyesi olmaması gerektiğini anlatıyoruz"

Son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili can acıtan olayların yaşandığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gelenler belirli kurallar doğrultusunda burayı gezebiliyorlar. Sipariş üzerine 'Ben şu ırkı istiyorum.' denmesi o sıcaklığı geliştirmiyor. Bir anlık hevesle sahiplenilmemeli. Hiçbir canlının karne hediyesi olmaması gerektiğini de burada anlatıyoruz. Tüm canlılar, onlara sahip kişilerin tavır ve davranışlarını da sergilerler. Maksadını kötü olarak şekillendiren insanların elinde bu canlılar tehlike arz eder hale gelebiliyorlar. Mümkünse tehlike arz eden hayvanların kayıt altına alınması ve kontrolünün sağlanması gerekiyor."

Sokak hayvanları için ormanda yaşam alanı oluşturulacak
Sokak hayvanları için ormanda yaşam alanı oluşturulacak
Sokak hayvanları için ormanda yaşam alanı oluşturulacak

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için ormanda yaşam alanı oluşturulacak - Son Dakika


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