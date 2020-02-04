Trabzon'daki tarihi tescilli bina

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi tescilli bina "Gençlik Kütüphanesi" olacak.

Ortahisar Belediyesinin şubat ayı ikinci meclis toplantısı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Proje Etüt Müdürlüğünden gündem dışı gelen, daha önce Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tescilli tarihi binanın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde "Gençlik Kütüphanesi" olarak düzenlenmesine yönelik madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Genç, Gençlik Kütüphanesi'nin seçim vaatleri arasında yer aldığını dile getirerek "Bu tür binaların şehrimizde sayılarının artması lazım. Pazarkapı'da restorasyonunu yaptığımız bir tarihi binayla ilgili de bu yönde girişimlerimiz olacak. Bununla ilgili açıklamayı zamanı geldiğinde yapacağım." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Hoş da binanın merkezi konumda olması ve mevcut kütüphane ihtiyacının karşılanması açısından böyle bir projenin tasarlandığını ifade etti.

Binanın daha önce İskenderpaşa İlkokulu olarak kullanıldığını aktaran Hoş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan önce de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılıyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz eski kaymakamlık binamıza taşınınca bina boş kaldı. Biz de bu binayı merkezi konumda olması hem de bir mevcut ihtiyaca cevap vermesi hasebiyle bir kütüphane olarak tasarladık. Bununla ilgili peyzaj düzenlemesi ve bahçesiyle ilgili de İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüştük. Orasını da alacağız. Çünkü bina hazineye ait, devri yapılamıyor. Milli Eğitimle yapacağımız protokole ilgili maddeleri koyacağız. İnşallah burayı Gençlik Kütüphanesi olarak düzenleyeceğiz."