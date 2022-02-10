Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi - Son Dakika

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin son etabını içeren akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, "Tünel Akvaryum"un içinin şekillendiğini söyledi.

Akvaryum kısmının inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığını vurgulayan Genç, "Yine Akvaryum'un mekanik sistemiyle tesisat montajı büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda projemizi bitirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı da projenin geldiği son aşamayla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Proje içinde bir akvaryumda bulunması gereken bütün bölümlerin yer aldığını dile getiren Karslı, proje detaylarını da etap etap anlattı.

Genç'e incelemelerinde, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder de eşlik etti.