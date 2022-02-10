Üye Girişi
Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi - Son Dakika

Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi

10.02.2022 14:48
Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi.

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin son etabını içeren akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, "Tünel Akvaryum"un içinin şekillendiğini söyledi.

Akvaryum kısmının inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığını vurgulayan Genç, "Yine Akvaryum'un mekanik sistemiyle tesisat montajı büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda projemizi bitirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı da projenin geldiği son aşamayla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Proje içinde bir akvaryumda bulunması gereken bütün bölümlerin yer aldığını dile getiren Karslı, proje detaylarını da etap etap anlattı.

Genç'e incelemelerinde, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder de eşlik etti.

YORUMLAR
500

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki 'Tünel Akvaryum'un yapımında sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un yapımında sona gelindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement