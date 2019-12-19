Trabzon'daki uçak kazasından kalan insan kalıntıları 16 yıl sonra İspanya'ya gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'daki uçak kazasından kalan insan kalıntıları 16 yıl sonra İspanya'ya gönderilecek - Son Dakika

Trabzon'daki uçak kazasından kalan insan kalıntıları 16 yıl sonra İspanya'ya gönderilecek

6 saat önce

Trabzon'da 2003 yılında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol askere ait bir bacak kemiği ve 23 farklı kavanozda bulunan kalıntıların İspanya'ya gönderileceği açıklandı.

Trabzon'daki uçak kazasından kalan insan kalıntıları 16 yıl sonra İspanya'ya gönderilecek, System.String[]

Trabzon'da 2003 yılında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol askere ait bir bacak kemiği ve 23 farklı kavanozda bulunan kalıntıların İspanya'ya gönderileceği açıklandı.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Yakolev-42 tipi uçağın 26 Mayıs 2003'te Trabzon'un Maçka ilçesi Pilav Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin kalıntıları, Türkiye tarafından İspanya'ya teslim edilecek. Ukrayna'ya ait Yakolev-42 tipi uçakta hayatını kaybeden 62 askere ait kalıntılar, kazadan 16 yıl sonra İspanya'ya gönderilecek. Bir bacak kemiği ile 23 farklı kavanozda bulunan insan kalıntıları, özel korunan bir çanta ile Ulusal Mahkeme aracılığıyla transfer edilecek.


İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teslim alınacak kalıntılar arasında Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Türk mezarlığından çıkarılan kemiklerin yanı sıra İstanbul Adli Tıp Enstitüsünde depolanan 23 kavanoz içinde yer alan insan kalıntılarının bulunacağı bildirildi. İspanya hükümeti ile Türk hükümeti, işlemleri mümkün olan en kısa sürede İspanya Konsolosluğu aracılığıyla gerçekleştirecek. - MADRİD

Trabzon, İspanya, Maçka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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