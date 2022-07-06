İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik timlerince yapılan istihbari çalışmalarda Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'nde Ş.A'nın (30) ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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