Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

06.07.2022 09:42
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik timlerince yapılan istihbari çalışmalarda Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'nde Ş.A'nın (30) ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 45 kök Hint keneviri, 1 kök skunk bitkisi, ruhsatsız tabanca, 42 tabanca fişeği, ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 13 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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