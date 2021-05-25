Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Ortahisar ilçesinde bir evde uyuşturucu madde üretileceği istihbaratı üzerine, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kenevir ve uyuşturucu madde üretimi amacıyla oluşturulan özel odada yapılan aramada, kenevir tohumu ve kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar, vantilatör, ısıtıcı, havalandırma sistemi, led ışıklandırma, buhar makinası, termometre ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.