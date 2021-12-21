Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında R.G, S.Ç. ve V.M.Y'nin üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yaptı.

Aramada, 16 sentetik ecza, bir miktar eroin ve metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda ise H.H.A'nın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.