Trabzon'daki yabancı öğrenciler Kovid-19 sürecini sanat eğitimiyle değerlendiriyor - Son Dakika

Çeşitli ülkelerden gelerek Trabzon'da üniversite eğitimi alan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde zamanlarını çeşitli sanat dallarındaki kurslara katılarak değerlendiriyor.

Afganistan, Sudan, Bangladeş, Çad, Kırgızistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldovya ve Suriye gibi ülkelerden eğitimleri için Trabzon'a gelen gençler, Kovid-19 salgını nedeniyle geri dönmedi.

Bu süreçte yurtlarda kalan ve dersleri çevrim içi yapıldığı için sosyal aktiviteleri kısıtlanan öğrenciler, çeşitli sanat dallarında eğitim alabilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurdu.

Ortahisar ilçesindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezinde açılan ebru, hat, saz ve kemençe kurslarına katılan öğrenciler, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticilerinden eğitim alıyor.

Boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirme fırsatı yakalayan öğrenciler, aynı zamanda Türkiye'ye ait sanatlar hakkında bilgi de ediniyor.

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılan merkezde, Kovid-19 nedeniyle gerekli tedbirleri alarak kurslara başladıklarını ve sınıf kapasitelerini düşürdüklerini söyledi.

Sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden gelen gençlere destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Alemdaroğlu, "Yabancı öğrencilerimiz bizler için çok önemli. Çünkü onlar gittikleri ülkede bizlerin kültür elçileri olacaklar." dedi.

Alemdaroğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça titiz davrandıklarına işaret ederek, kursa geldiklerinde öğrencilerin ateşinin ölçüldüğünü, hijyen konusuna da önem verdiklerini aktardı.

Belli aralıklarda sınıfları da havalandırdıklarını anlatan Alemdaroğlu, "Maskeyi hiç çıkartmıyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlık olmazsa hiçbir etkinliğimizi yapamayız ve bu salgını gerekli kurallara uyarak atlatmak istiyoruz. O nedenle öğrencilerimiz bu kurallara uyuyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerin, Türkiye'yi sevdiğini vurgulayan Alemdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz de onları seviyoruz. Biz insan odaklıyız zaten, hepsi bizleri temsil edecek. Bundan daha büyük misyon olamaz bizim için. Biz de devletimizi, milletimizi ve kurumumuzu temsil etmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti harcıyoruz. "

Alemdaroğlu, bütün gençleri Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezine beklediklerini de sözlerine ekledi.

"Buradan gitmeden bir şeyler öğrenmek istiyorum"

Karadeniz Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi için Kırgızistan'dan gelen Medetkan Mırbek Uulu ise ebru kursuna katıldığını belirterek, "1,5 yıldır Trabzon'dayım. Salgın döneminde kursa gelmek bizi mutlu etti. Çünkü tek başımıza yurtta kalıyoruz. Burada hem Türkçemizi geliştiriyoruz hem de sosyalleşiyoruz." ifadesini kullandı.

Kemençe kursuna katılan Azerbaycanlı yüksek lisans öğrencisi Narmin Mughalova da Trabzon'dan gitmeden yörenin kültürüne ait bir şeyler öğrenmek istediğini dile getirdi.

Mughalova, 3 yıldır Trabzon'da yaşadığını anımsatarak, "Bir aydır kursa devam ediyorum. Burada müzik aleti çalmayı öğreniyorum, kolay değil ama buradan gitmeden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ayrıca kemençe bizim yöresel müzik aletimize benziyor. " dedi.

KTÜ'de yüksek lisans öğrencisi Oumar Youssouf Mahamat Tahir ise Çad'dan geldiği için Arapça bildiğini hatırlatarak, "2,5 yıldır Trabzon'dayım. Ülkemde Arapça konuşup yazıyoruz. Osmanlı'nın hat yazısını beğendiğim için burada kendimi geliştirmek istedim. Burada hem yeni bir şeyler öğreniyoruz hem de Türkçemizi gelişiyor." diye konuştu.