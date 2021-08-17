Trabzon'daki yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" anlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Trabzon'daki yerel medya temsilcilerine, "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Daily Sabah Gazetesi Multimedya Yöneticisi Rahmi Osman Kaçmaz ile Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç tarafından sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık konusunda yerel medya temsilcilerine sunum gerçekleştirildi.

Dirlik, Kaçmaz ve Oruç, geleneksel medyanın gittikçe dijitalleşen dünyaya adaptasyonu ve bunun avantajları ile neler yapılması gerektiği konularında da katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmacılar, sunumlarının ardından yerel medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Sadettin Kaşıkçı, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.