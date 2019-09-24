Trabzon'dan 115 ülkeye 633 milyon dolarlık ihracat
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Trabzon'dan ocak-ağustos döneminde İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 115 ülkeye, 633 milyon 280 bin 131 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Trabzon'dan ocak-ağustos döneminde İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 115 ülkeye, 633 milyon 280 bin 131 dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:45
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