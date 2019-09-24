Son Dakika Haberleri: Trabzon'dan 115 ülkeye 633 milyon dolarlık ihracat
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Trabzon'dan 115 ülkeye 633 milyon dolarlık ihracat

34 dakika önce

Trabzon'dan ocak-ağustos döneminde İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 115 ülkeye, 633 milyon 280 bin 131 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan 115 ülkeye 633 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Trabzon'dan ocak-ağustos döneminde İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 115 ülkeye, 633 milyon 280 bin 131 dolarlık ihracat gerçekleştirildi

İhracat, Trabzon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:45 
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