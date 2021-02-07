Trabzon'dan 2021'in ilk ayında 33 ülkeye fındık ihraç edildi - Son Dakika

Trabzon'dan 2021'in ilk ayında 33 ülkeye fındık ihraç edildi

07.02.2021 11:03
Trabzon'dan 2021'in ilk ayında 33 ülkeye fındık ihraç edildi, System.String[]

Türkiye'den 2021'in ilk ayında yapılan 191 milyon 187 bin 424 dolarlık fındık ihracatının 84 milyon 849 bin 357 dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

Türkiye'den 2021'in ilk ayında yapılan 191 milyon 187 bin 424 dolarlık fındık ihracatının 84 milyon 849 bin 357 dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2021'in ocak ayında 26 bin 119 ton fındık ihracatından 191 milyon 187 bin 424 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 10 bin 681 ton fındık ihracatı karşılığında 84 milyon 849 bin 357 dolar döviz girdisi sağladı. Böylece Trabzon, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yüzde 44'ünü gerçekleştirdi.

Trabzon'dan bu yılın ilk ayında yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı ayındaki 80 milyon 785 bin 404 dolarlık dış satıma göre değer bakımından yüzde 5 arttı.

İtalya'ya fındık ihracatı değerde yüzde 130 arttı

Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 33 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler, İtalya, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olarak sıralandı.

Kentten İtalya'ya ocakta 6 bin 44 ton fındık ihraç edilerek, 50 milyon 509 bin 748 dolar gelir elde edildi. Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde İtalya'ya yapılan 3 bin 94 ton ve 21 milyon 913 bin 801 dolarlık ihracat bu yıl miktarda 95, değerde de yüzde 130 arttı.

İtalya'yı yüzde 43 artış karşılığı 10 milyon 108 bin 138 dolarlık pay ile Polonya, yüzde 7 artış karşılığı 5 milyon 437 bin 809 dolarlık payla da Çin Halk Cumhuriyeti takip etti.

"Fındık ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye fındık ihracatının yüzde 44'üne Trabzon merkezli firmaların imza attığını söyledi.

Trabzon'un fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Cirav, kentin fındık ihracatına yeni yılın ilk ayı itibarıyla güzel başlangıç yaptığını ifade etti.

Cirav, fındık ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizerek, "Önümüzdeki dönemde aşı çalışmaları sonucu Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınması ile uluslararası piyasaların açılmaya başlayacağını, talepte oluşacak canlanma ile fındık ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz." dedi.

İhracatçıların yaşadıkları sorunlara da dikkati çeken Cirav, "Bu dönemde ihraç sevkiyatlarında konteyner bulunamaması ve kara yolu nakliye ücretlerinde de önemli artışlar nedeniyle sevkiyat aşamalarında ihracatçımız sorun yaşıyor. Sorunun çözüme kavuşturulması tüm sektörlerde olduğu gibi fındık ihracatımıza da önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Trabzon, İtalya, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan 2021'in ilk ayında 33 ülkeye fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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