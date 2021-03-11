Trabzon'dan 2021'in ilk iki ayında 40 ülkeye fındık ihraç edildi - Son Dakika

Trabzon'dan 2021'in ilk iki ayında 40 ülkeye fındık ihraç edildi

11.03.2021 11:07
Trabzon'dan 2021'in ilk iki ayında 40 ülkeye fındık ihraç edildi, System.String[]

Türkiye'den 2021 yılının ilk iki ayında yapılan 393 milyon 32 bin 671 dolarlık fındık ihracatının 186 milyon 815 bin 822 dolarlık kısmını, Trabzon merkezli firmalar gerçekleştirdi.

Türkiye'den 2021 yılının ilk iki ayında yapılan 393 milyon 32 bin 671 dolarlık fındık ihracatının 186 milyon 815 bin 822 dolarlık kısmını, Trabzon merkezli firmalar gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye Ocak-Şubat 2021'de 52 bin 930 tonluk fındık ihracatından 393 milyon 32 bin 671 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 23 bin 82 ton fındık karşılığında 186 milyon 815 bin 822 dolar döviz girdisi sağladı. Böylece Trabzon, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yaklaşık yüzde 48'ini gerçekleştirdi.

Trabzon'dan 2021'in ilk iki ayında yapılan fındık ihracatı, geçen senenin aynı dönemindeki 151 milyon 397 bin 923 dolarlık dış satıma göre yüzde 23 arttı.

İtalya'ya fındık ihracatı değerde yüzde 163 arttı

Trabzon'dan yılın ilk iki ayında 40 ülkeye fındık ihraç edildi. En fazla fındık satılan ülkeler İtalya, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olarak sıralandı.

Kentten İtalya'ya ocak-şubat döneminde 13 bin 52 ton fındık ihraç edilerek 110 milyon 973 bin 843 dolar kazanç sağlandı.

Buna göre 2 aylık fındık ihracatı, 6 bin 35 ton karşılığı 42 milyon 248 bin 297 dolar kazanılan Ocak-Şubat 2020'ye göre miktarda 116, değerde ise yüzde 163 arttı.

-"Fındık ihracatımızın artış trendine girmesi sevindirici bir gelişme"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun, ilk aylardaki düşüşe rağmen 2021'de artış trendini yakaladığını söyledi.

Trabzon'un fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Cirav, "Sezon başında yurt dışı piyasalardaki olumsuzluklar, pandemi etkisi ve tedarikçilerin daha düşük fiyatlı rakip ülkelerden ithalata ağırlık vermesi gibi nedenlerden fındık ihracatımızda kısmı düşüş yaşanmıştı. Ancak sezonun ilerleyen aylarında ve özellikle 2021 yılı ilk iki ayı itibarıyla ihracatımızın artış trendine girmesi sevindirici bir gelişme." dedi.

Cirav, üreticilerin kaliteli ürün yetiştirmeye odaklanmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin fındık konusunda uygulamış olduğu başarılı politikaları sonucu olarak her geçen gün fındık ihracatında da başarı yakalandı. Sezon öncesi alım fiyatının açıklanması yanında istikrarlı uygulanan politikalar kalıcı başarıya ulaşmayı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Trabzon, Fındık, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan 2021'in ilk iki ayında 40 ülkeye fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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