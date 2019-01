Trabzon'dan 27 Ülkeye Yaş Meyve Sebze İhraç Edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon 'dan geçen yıl 296 bin 884 ton karşılığında 179 milyon 46 bin 128 dolar tutarında yaş meyve sebzenin 27 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'nin en fazla yaş meyve sebze ihraç eden dördüncü ilinin Trabzon olduğunu vurgulayarak "Trabzon'dan 2018'de 296 bin 884 ton karşılığında 179 milyon 46 bin 128 dolar tutarında yaş meyve sebze 27 ülkeye ihraç edildi. Trabzon merkezli ihracatçılar yaş meyve sebze ihracatında ülke çeşitliliğini her geçen yıl artırarak yeni pazarlara açılım sağladı." ifadelerini kullandı.Kalyoncu, Trabzon merkezli ihracatçıların yaklaşık 25 yıldır Rusya Federasyonu 'na yoğunlaştıklarını, ancak bu pazardaki şartların her geçen gün zorlaşması nedeniyle, ihracatçıların alternatif pazarlara açılarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu bölgesine her geçen yıl ihracatlarını artırarak, ihracat yapılan ülke sayısını 27'ye çıkardıklarını kaydetti. Hong Kong da geçen yıl ihraç pazarlarına dahil edildi"Yaş meyve sebze ihracatçılarının Uzak Doğu 'ya dahi yaş meyve gönderme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kalyoncu, Hong Kong'un da geçen yıl ihraç pazarlarına dahil edildiğini belirtti.Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatını daha üst noktalara ulaştırma konusundaki çalışmalara 2019 yılında da hız vereceklerini işaret ederek, şöyle devam etti:"Sektöre Trabzonlu ihracatçılar çok büyük yatırım yaptı. Paketleme ve işleme tesisleri yanında sera ve açık alan üretimleri ve lojistik bölümünde de TIR filosu ve Ro-Ro gemilerine sahip olan ihracatçılar, sektördeki ihracat paylarını daha üst noktalara ulaştırma gayreti içinde oldu. Bundan dolayı da gerek yurt dışı piyasalarda karşılaşılan tarife dışı engeller ve gerekse yurt içi üretim ve lojistik aşamalarında artan maliyetlerin çok yükselmesinden dolayı yetkililerden katkı beklemektedirler."Yaş meyve sebze sektörünün her ülke için stratejik sektör olması yanında, istihdam ve bağlantılı sektörlere yaptığı katkı nedeniyle katalizör işlevi gördüğünü, bundan dolayı da tüm ülkelerin yaş meyve sebze sektörüne örtülü bir şekilde destek sağladığını belirten Kalyoncu, aynı desteğin Türkiye'ye de uygulanmasının ihracatı daha üst noktalara ulaştıracağına vurguladı.