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Trabzon'dan 59 ülkeye 438 milyon 301 bin dolarlık fındık ihraç edildi - Son Dakika

Trabzon'dan 59 ülkeye 438 milyon 301 bin dolarlık fındık ihraç edildi

13.08.2021 11:35
Trabzon'dan 59 ülkeye 438 milyon 301 bin dolarlık fındık ihraç edildi, System.String[]

Trabzon'dan bu yılın 7 aylık döneminde 438 milyon 301 bin 333 dolarlık fındık ihraç edildi.

Trabzon'dan bu yılın 7 aylık döneminde 438 milyon 301 bin 333 dolarlık fındık ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan 169 bin 460 tonluk fındık dış satımından 1 milyar 170 milyon 439 bin dolar gelir elde edildi.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar 60 bin 155 ton fındık ihracatı ile 438 milyon 301 bin 333 dolar döviz girdisi sağladı.

Söz konusu dönemde Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 59 oldu.

En fazla fındık satılan ülkeler ise İtalya, Almanya ve Fransa olarak sıralandı. İtalya'ya bu dönemde 154 milyon 618 bin 590 dolarlık, Almanya'ya 58 milyon 363 bin dolarlık, Fransa'ya da 44 milyon 397 bin 226 dolarlık fındık ihraç edildi.

"Trabzon, ihracattaki liderliğini bu dönem de sürdürdü"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un, bu yılın 7 aylık döneminde ülkeden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 37'lik kısmını tek başına yaptığını söyledi.

Fındık ihracatının merkezi olan Trabzon'un, liderliğini bu dönemde de sürdürdüğüne dikkati çeken Gürdoğan, il bazında gerçekleştirilen fındık dış satımında ikinci sırada İstanbul'un, üçüncü sırada Giresun'un, dördüncü sırada ise Ordu'nun yer aldığını belirtti.

Gürdoğan, 2020/2021 yılı ihraç sezonunda sona gelindiğini, yeni ihraç sezonunun 1 Eylül'de başlayacağını dile getirerek, "Yeni ihraç sezonundan çok daha ümitliyiz. İhracatın rekoltedeki kaliteye bağlı olarak çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ortak değeri olan fındığın tüm paydaşlarının, bu değeri her kesimin memnun kalacağı çok daha üst noktaya taşıması gerektiğine işaret eden Gürdoğan, çalışmaların bu yönde ortak konsensüs içinde yapılmasının önemine dikkati çekti.

Gürdoğan, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık ve kuraklığın gelecek yıllarda sürekli artacağının altını çizerek, "Ülkemize nazaran daha az riskli iklim kuşağında bulunan ülkelerde fındık üretimi her geçen yıl daha da artıyor. Ülkemizde bahçelerde üreticinin bakım ve yenileme yapmaması, verimi yüksek ve kuraklığa dayanıklı yeni türlerin geliştirilmemesi, önümüzdeki dönemde fındık üretimimizi düşürecek en önemli risklerdir." diye konuştu.

Fındık sektöründe birçok konunun, ilgili ya da ilgisiz kesimlerce tartışıldığını vurgulayan Gürdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındığı bilen de bilmeyen de bu gerçeklere dönük politika üretmek yerine, gerçekle alakası olmayan spekülatif söylemlerle 'tek suçlu ihracatçıdır' yaftasıyla gündem oluşturmaktadır. Oysa ki ihracatçımız bu değeri dünyaya sunan, fındığı değere dönüştüren ve can dostu üreticinin emeğini değere dönüştüren kesimdir. Bu konuda konuşanlar, lütfen fındığın bu gerçeklerini dikkate alsınlar. İklim değişikliği riskini ve dünyada ülkemizden başka birçok ülkenin hızlı bir şekilde ve birim başına ülkemizden 4 kat verimle fındık üretimi yaptığını da bir görelim."

Gürdoğan, DKİB'in, ilgili bakanlıkların çalışmalarına iştirak ettiğini belirterek, "Yetki alanlarımızdaki fındığın dış ticaret merkezi olan Trabzon'da fındık veriminin artırılması konusunda ilgili Bakanlık ve paydaş kurumlarla çalışmalar yapıyoruz. Trabzon fındık ihracatını daha üst noktalara ulaştırma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatlarını iki gün önce açıkladığını anımsatan Gürdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fındık alım fiyatlarının hem üreticimiz hem de ihracatçımız açısından hayırlı olmasını diliyoruz. Bu sezon da fındığın hem kalite hem de rekolte açısından çok iyi bir sezon olması ve beraberinde açıklanan fiyatlarla birlikte ihracatımızın çok önemli noktaya ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye, Trabzon, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan 59 ülkeye 438 milyon 301 bin dolarlık fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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