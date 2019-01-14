Son Dakika Haberleri: Trabzon'dan 67 Ülkeye Fındık İhracatı

Trabzon'dan 67 Ülkeye Fındık İhracatı

1 saat önce

Trabzon'dan, 2018 yılında 67 ülkeye fındık ihraç edildi.

Trabzon'dan 67 Ülkeye Fındık İhracatı, System.String[]
Trabzon'dan, 2018 yılında 67 ülkeye fındık ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 2018 yılında 120 ülkeye fındık ihraç edildiğini, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Kanada'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğunu belirtti.

Trabzon'da sektörün önde gelen firmalarının bulunduğuna ve kentin ihracatta her yıl birinci sırada yer aldığına işaret eden Cirav, "Türkiye'den 2018 yılındaki 1 milyar 636 milyon 573 bin 706 dolarlık fındık ihracatının yüzde 39'luk kısmı Trabzon'dan gerçekleştirilmiştir. Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında 127 milyon 800 bin 141 dolarla İtalya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 109 milyon 30 bin 314 dolarla Almanya, 73 milyon 959 bin 497 dolarla Fransa izledi." ifadelerini kullandı.

Cirav, 2018'de kentten Cezayir, Libya, Hırvatistan, Kosta Rika ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 67 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında ülke çeşitliliğinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Cirav, "İlimiz fındık tarımının ilk yıllarından itibaren tarihsel süreç içinde ihracatta her daim liderliği elinde bulundurarak, sahip olduğu fındık ihracat tecrübesi ve potansiyeli ile ihracatta liderliğini günümüze kadar sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Almanya, İhracat, Trabzon, Ekonomi
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