Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon'dan yılın ocak-ağustos döneminde 676 milyon 776 bin 417 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı, System.String[]

Trabzon'dan yılın ocak-ağustos döneminde 676 milyon 776 bin 417 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten yılın 8 ayında 117 ülkeye 306 bin 997 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 676 milyon 776 bin 417 dolar kazanç elde edildi.

İtalya, Almanya ve Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Trabzon'dan bu dönemde İtalya'ya 118 milyon 869 bin 537, Almanya'ya 95 milyon 366 bin 846 ve Rusya'ya da 88 milyon 341 bin 504 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Önceki dönemden farklı olarak Gana, Paraguay, Nikaragua, Yemen, Cibuti, Uganda, Bahreyn, Suriye, Nijerya, Honduras, Hırvatistan, Mauritius, Kenya, Jamaika ve Moritanya da ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı.

Fındık ve mamulleri ilk sırada

Kentten yapılan ihracatta 467 milyon 491 bin 657 dolarla fındık ve mamulleri başı çekti.

Fındık ve mamulleri ihracatını 85 milyon 166 bin 875 dolarla yaş meyve ve sebze, 54 milyon 75 bin 869 dolarla su ürünleri ve mamulleri ihracatı takip etti.

"Trabzon'un ihracat potansiyeli sürekli gelişiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında ön planda olduğunu söyledi.

Kentten bu dönemde 117 ülkeye 26 sektörden ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 3 sektörün fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile su ürünleri ve mamulleri olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, Trabzon'un ihracat potansiyelinin sürekli geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde fındık ve mamulleri ihracatı değer olarak yüzde 6 artarken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 8, su ürünleri ve mamulleri ihracatı da yüzde 50 arttı. Gerek ihracat yapılan ülke çeşitliliğimizin gerekse ihracat potansiyelimizin ilerleyen günlerde artışını sürdüreceğine inanıyoruz. Beklentimiz yüksek."

Trabzon, İhracat, Ağustos, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı?         
11:05
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei