Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 34 arttı - Son Dakika

Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 34 arttı

25.01.2021 12:47
Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 34 arttı, System.String[]

Trabzon'dan ABD'ye 2020'de yapılan ihracat yüzde 34 artarak 26 milyon 556 bin 427 dolara ulaştı.

Trabzon'dan ABD'ye 2020'de yapılan ihracat yüzde 34 artarak 26 milyon 556 bin 427 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'dan ABD'ye önceki yıl 19 milyon 884 bin 100 dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracatın geçen yıl ise 26 milyon 556 bin 427 dolara ulaştığını belirten Kalyoncu, böylece Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracatın önceki yıla oranla yüzde 34 arttığını vurguladı.

Kalyoncu, kentten ABD'ye yapılan ihracatta sektör olarak fındık ve mamullerinin başı çektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlimizden ABD'ye geçen yıl 14 milyon 550 bin 755 dolarlık fındık ve mamulleri, 11 milyon 537 bin 740 dolarlık savunma sanayisi, 234 bin 934 dolarlık cam mutfak eşyaları, 160 bin 255 dolarlık tütün mamulleri ile 72 bin 743 dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. Söz konusu dönemdeki ihracatta önceki yıla oranla yüzde 545'lik artışla savunma sanayisi sektörü en fazla ihracat potansiyelini artıran sektör oldu."

ABD'ye ihracatın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 yılında ilimizden ABD'ye yapılan ihracat, sezonu rekor sayılabilecek bir artış oranı ile kapattı. ABD'ye Trabzon'dan ihraç edilen ürünlerin tamamına yakınının kentte imalatı gerçekleştirilen ürünler olması ayrı bir gurur kaynağı oldu. 2021 yılında da Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatın daha üst rakamlarda gerçekleşeceğinden ümitliyiz."

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 34 arttı - Son Dakika Ekonomi


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