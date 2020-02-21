Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracat arttı

Trabzon'dan geçen yıl Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) yapılan ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 9 arttı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon'dan geçen yıl ABD'ye 9 sektörden 20 milyon 38 bin 100 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten ABD'ye önceki yıl ise 7 sektörden 18 milyon 449 bin 458 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat önceki yıla oranla yüzde 9 arttı.

Söz konusu dönemde ürün bazında fındık ve mamulleri ilk, savunma ve havacılık sanayi ikinci ve nargile tütünü de üçüncü sırada yer aldı.

Trabzon'dan geçen yıl ABD'ye 18 milyon 42 bin 944 dolarlık fındık ve mamulleri ihraç edilirken, 1 milyon 789 bin 414 dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünü ile 95 bin 253 dolarlık da nargile tütünü gönderildi.

Kentten ayrıca önceki yıl ABD'ye ihracatı olmayan ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile makine ve aksamları da geçen yıl satıldı.

Söz konusu ülkeye geçen yıl ihracat potansiyeli en çok artırılan ürünler ise su ürünleri ve hayvancılık mamulleri oldu.

"ABD'ye yapılan ihracat her geçen yıl artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi.

İhracatın yanı sıra ihracat sektöründeki çeşitliliğin de arttığına işaret eden Kalyoncu, dış satımda önceki yıl 7 olan sektörün 2019'da 9'a yükseldiğini vurguladı.

Kalyoncu, ABD'ye satılan ürünlerin tamamen Trabzon'da kurulu fabrikalarda işlenip ihraç edilen ürünler olduğunu belirterek, "Bunun da bizim için ayrı bir önemi vardır. Çünkü katma değerin tamamen Trabzon'da kalması nedeniyle il ekonomisine de önemli katkı sağlanmış oluyor. İhracat potansiyelimizin pozitif yönlü ilerleyeceğine inanıyoruz." dedi.