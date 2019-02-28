Trabzon'dan Antalya ve Almanya'ya Direkt Seferler Başlıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret eden SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, Trabzon'dan Antalya ve Almanya'nın 4 kentine direkt uçak seferlerinin başlayacağını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret eden SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, Trabzon'dan Antalya ve Almanya'nın 4 kentine direkt uçak seferlerinin başlayacağını söyledi.



SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay beraberinde şirket yetkilileri ve TÜRSAB Doğu Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ile TTSO'yu ziyaret etti.



Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Özolcay, Trabzon-İzmir direkt seferlerinin devam ettiğini belirterek "31 Mart'tan itibaren Salı, Perşembe ve Pazar günleri Trabzon-Antalya karşılıklı direkt seferlere başlıyoruz. Ayrıca 31 Mart-22 Ekim arasında Salı ve Perşembe günleri Düsseldorf, 10 Haziran'dan itibaren de her Pazartesi Köln, Çarşamba Frankfurt ve Cuma Stuttgart karşılıklı seferlerimiz başlayacaktır. Trabzon'a önemli bir destinasyon olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Özellikle güçlü karayolu bağlantıları ile Trabzon bölgenin de uçuş merkezi konumunda" dedi.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise özellikle yaz aylarında büyük bir turist akınının yaşandığı Trabzon'a KKTC'den de direkt sefer koyulması gerektiğini Özolcay'a iletti. Hacısalihoğlu ayrıca Körfez ülkelerinden gelen charter seferlerinin yetmediğini, İstanbul aktarmalı olarak gelen tarifeli seferlerin ise bilet fiyatlarını çok yüksek seviyeye çıkardığını vurgulayarak "Körfez ülkelerinden ve İran'dan da yaz aylarında Trabzon'a direkt seferler koyulmasını beklemekteyiz" diye konuştu. - TRABZON

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