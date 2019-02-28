Son Dakika Haberleri: Trabzon'dan, Antalya ve Almanya'ya Direkt Uçak Seferleri Başlıyor

Trabzon'dan, Antalya ve Almanya'ya Direkt Uçak Seferleri Başlıyor

1 saat önce

SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, Trabzon'dan Antalya ve Almanya'nın dört şehrine direkt uçak seferlerine başlayacaklarını söyledi.

Trabzon'dan, Antalya ve Almanya'ya Direkt Uçak Seferleri Başlıyor, System.String[]
SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, Trabzon'dan Antalya ve Almanya'nın dört şehrine direkt uçak seferlerine başlayacaklarını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Özolcay, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Özolcay, halen Trabzon- İzmir uçak seferlerinin direkt olarak sürdürüldüğüne işaret ederek, "31 Mart'tan itibaren salı, perşembe ve pazar günleri Trabzon-Antalya karşılıklı direkt seferlere başlıyoruz. Ayrıca 31 Mart-22 Ekim arasında salı ve perşembe günleri Düsseldorf, 10 Haziran'dan itibaren de her pazartesi Köln, çarşamba günleri Frankfurt ve cuma günleri Stuttgart karşılıklı seferlerimiz başlayacaktır." dedi.

Trabzon'u önemli bir destinasyon olarak gördüklerini ifade eden Özolcay, çalışmalarını bu kapsamda sürdürdüklerini kaydetti.

Hacısalihoğlu ise özellikle yaz aylarında büyük turist yoğunluğunun yaşandığı Trabzon'a, KKTC'den de direkt sefer koyulması gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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