Trabzon'dan Ayasofya'ya destek - Son Dakika

Trabzon'dan Ayasofya'ya destek

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, cuma namazına giden cemaat 'Sürmene'den Ayasofya-i Kebir'e selam olsun' yazılı dövizlerle, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasına destek verdi.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, cuma namazına giden cemaat 'Sürmene'den Ayasofya-i Kebir'e selam olsun' yazılı dövizlerle, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasına destek verdi. Sürmene ilçesindeki Eski Camii'nde kılınan cuma namazı öncesi, Danıştay'ın kararıyla 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerife destek geldi. Cami avlusunda sosyal mesafeye göre saf tutan vatandaşlar, 'Sürmene'den Ayasofya-i Kebir'e selam olsun' yazılı dövizler açtı.



Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:14

Kaynak: DHA

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