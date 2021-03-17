Trabzon'dan Çin'e ihracat 10 yılda 4,5 kat arttı

Trabzon'dan, 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracatın 2010 yılına göre 4,5 kat artarak, 26 milyon 782 bin 177 dolara yükseldiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamada, Trabzon'dan 2010 yılında 4 milyon 838 bin 247 dolar olan ihracatın, 2020 yılında 26 milyon 782 bin 177 dolara ulaştığı belirtildi.

Çin'in, geçen yıl Trabzon'dan en fazla ihracat yapılan 8'inci ülke olduğu aktarılan açıklamada, "2019'da 36 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat, 2020 yılında yaşanan pandemi etkisi nedeniyle 27 milyon düzeyine gerilemiştir. Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne en fazla ihraç edilen ürün fındık olup, dondurulmuş balık, işlenmiş mermer ve nargile tütünü de önde gelen ihraç ürünleridir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2020 yılında pandemi etkisi nedeniyle ihracatta bir miktar gerileme olmasına rağmen son 10 yılda Trabzon'dan Çin'e yapılan ihracatın 4,5 kat artmasının çok önemli bir gelişme ve Trabzonlu ihracatçıların büyük başarısı olduğunu vurguladı.

Trabzon'un hem coğrafi ve hem de lojistik imkanları açısından Orta Asya coğrafyası üzerinden Çin'e çok yakın bir pazar olduğunu belirten Kalyoncu, "Önümüzdeki yıllarda anılan ülkeye yapılan ihracatın çok daha yüksek rakamlara ulaşacağından ümitliyiz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu 'Kuşak Yol' projesinde Doğu Karadeniz Bölgesinin orta koridor güzergahında yer alması büyük bir avantajdır. Önümüzdeki yıllarda projenin tamamlanması ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımız çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.