Trabzon'dan Çin'e ihracat 10 yılda 4,5 kat arttı - Son Dakika

Trabzon'dan Çin'e ihracat 10 yılda 4,5 kat arttı

17.03.2021 11:52
Trabzon'dan Çin'e ihracat 10 yılda 4,5 kat arttı, System.String[]

Trabzon'dan, 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracatın 2010 yılına göre 4,5 kat artarak, 26 milyon 782 bin 177 dolara yükseldiği bildirildi.

Trabzon'dan, 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracatın 2010 yılına göre 4,5 kat artarak, 26 milyon 782 bin 177 dolara yükseldiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamada, Trabzon'dan 2010 yılında 4 milyon 838 bin 247 dolar olan ihracatın, 2020 yılında 26 milyon 782 bin 177 dolara ulaştığı belirtildi.

Çin'in, geçen yıl Trabzon'dan en fazla ihracat yapılan 8'inci ülke olduğu aktarılan açıklamada, "2019'da 36 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat, 2020 yılında yaşanan pandemi etkisi nedeniyle 27 milyon düzeyine gerilemiştir. Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne en fazla ihraç edilen ürün fındık olup, dondurulmuş balık, işlenmiş mermer ve nargile tütünü de önde gelen ihraç ürünleridir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2020 yılında pandemi etkisi nedeniyle ihracatta bir miktar gerileme olmasına rağmen son 10 yılda Trabzon'dan Çin'e yapılan ihracatın 4,5 kat artmasının çok önemli bir gelişme ve Trabzonlu ihracatçıların büyük başarısı olduğunu vurguladı.

Trabzon'un hem coğrafi ve hem de lojistik imkanları açısından Orta Asya coğrafyası üzerinden Çin'e çok yakın bir pazar olduğunu belirten Kalyoncu, "Önümüzdeki yıllarda anılan ülkeye yapılan ihracatın çok daha yüksek rakamlara ulaşacağından ümitliyiz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu 'Kuşak Yol' projesinde Doğu Karadeniz Bölgesinin orta koridor güzergahında yer alması büyük bir avantajdır. Önümüzdeki yıllarda projenin tamamlanması ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımız çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Trabzon, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan Çin'e ihracat 10 yılda 4,5 kat arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti
Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada         
13:36
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:45:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan Çin'e ihracat 10 yılda 4,5 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei