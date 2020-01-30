Trabzon'dan depremzedelere ısıtıcı, gıda ve giyim yardımı - Son Dakika
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Trabzon'dan depremzedelere ısıtıcı, gıda ve giyim yardımı

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ayakkabı, giyim ve gıda maddeleri, tırla bölgeye gönderildi.

Trabzon'dan depremzedelere ısıtıcı, gıda ve giyim yardımı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ayakkabı, giyim ve gıda maddeleri, tırla bölgeye gönderildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Millet olarak dayanışma ve yardımlaşma ruhunu göstermek için yardım kampanyasını organize ettiklerini belirten Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın dayanışmasıyla Elazığ'ımızın yanında olduk. Esnafımız, tüccarımız, siyasetçilerimiz, partilerimizin temsilcileri, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve kıymetli Ortahisarlılar bu konuda duyarsız kalmadılar."

Genç, devletin bütün imkanlarıyla depremzedeler için seferber olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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