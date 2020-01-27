Trabzon'dan Elazığ'a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu'na teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'dan Elazığ'a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Trabzon'dan Elazığ'a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu'na teşekkür

24 dakika önce

Elazığ ve Malatya depreminin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Trabzon'da gönderilen ekmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ulaşan Elazığlı vatandaş teşekkür etti.

Trabzon'dan Elazığ'a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu'na teşekkür, System.String[]

Elazığ ve Malatya depreminin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Trabzon'da gönderilen ekmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ulaşan Elazığlı vatandaş teşekkür etti.


Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Trabzon'dan gönderilen ekmekler için Elazığlı bir vatandaş Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ulaşarak teşekkür etti. Başkan Zorluoğlu'nun telefonuna mesaj gönderen Elazığlı vatandaş, "Elazığ'dan size yazıyorum. Sizin Trabzon'dan bize gönderdiğiniz ekmek elimize geçti. Bende teşekkürü bir borç olarak gördüm. Allah razı olsun sizlerden bu zor günde bizi unutmadığınız için" dedi.


Bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Zorluoğlu da "Afiyet olsun güzel kardeşim. Bir nebze olsa yaralarınıza merhem olabildiysek ne mutu bize. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderilirken, Başkan Zorluoğlu ayrıca dün TV8'de yayınlanan bir yardım programında da 20 bin TL bağış yaptı. - TRABZON

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak İzmir'de Çin seyahatinden dönen iş insanı, kentte koronavirüs paniği yarattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 14:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan Elazığ'a gönderilen ekmek için Başkan Zorluoğlu'na teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]