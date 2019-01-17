Trabzon'dan Geçen Yıl 27 Ülkeye 179 Milyon Dolarlık Yaş Sebze ve Meyve İhraç Edildi
1 saat önce
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'dan geçen yıl 27 ülkeye 296 bin 884 ton karşılığında 179 milyon 46 bin 128 dolar tutarında yaş meyve sebze ihraç edildiğini söyledi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon
'dan geçen yıl 27 ülkeye 296 bin 884 ton karşılığında 179 milyon 46 bin 128 dolar tutarında yaş meyve sebze ihraç edildiğini söyledi. Türkiye
'nin en fazla yaş meyve sebze ihraç eden dördüncü ilinin Trabzon olduğunu vurgulayan Kalyoncu "Trabzon'dan 2018'de 296 bin 884 ton karşılığında 179 milyon 46 bin 128 dolar tutarında yaş meyve sebze 27 ülkeye ihraç edildi. Trabzon merkezli ihracatçılar yaş meyve sebze ihracatında ülke çeşitliliğini her geçen yıl artırarak yeni pazarlara açılım sağladı" dedi.
Yaş sebze ve meyve ihracatçılarının yaklaşık 25 yıldır Rusya Federasyonu
pazarına yoğunlaştığını ancak bu pazardaki şartların her geçen gün zorlaşması nedeniyle, ihracatçıların alternatif pazarlara yöneldiğini vurgulayan Kalyoncu "Başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu
bölgesine her geçen yıl ihracatlarını artırarak, ihracat yapılan ülke sayısını 27'ye çıkardık. Hong Kong
da geçen yıl ihraç pazarlarına dahil edildi" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
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