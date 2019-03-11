Trabzon'dan Gemilerle Gürcistan'a Taş Taşınacak

Gürcistan'da yapımı süren ve tamamlandığında 18 metre derinliği ile Karadeniz'e kıyı ülkeler arasında en derin liman olacak Anaklia Derin Deniz Liman dolgu projesine, Türkiye'den bazalt taş taşınacak.

Gürcistan'da yapımı süren ve tamamlandığında 18 metre derinliği ile Karadeniz'e kıyı ülkeler arasında en derin liman olacak Anaklia Derin Deniz Liman dolgu projesine, Türkiye'den bazalt taş taşınacak. Trabzon'dan alınacak bazalt taşlar, gemilerle yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Anaklia kentine götürülecek. Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Trabzon'dan gemilerle Anaklia'ya bazalt taş taşınması için Türk firmalarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek Proje için çok fazla taşa ihtiyacımız var. Türkiye'den henüz belli olmamakla birlikte çok fazla taş alınacak dedi.



Gürcistan'da Avrupa ve Çin'i bağlayan tarihi İpek Yolu'nun restore edilmesine yardımcı olması amacıyla planlanan Anaklia Derin Deniz Limanı inşaatı sürüyor. Tamamlandığında 18 metre derinliği ile Karadeniz'e kıyı ülkeler arasında en derin liman olacak Anaklia Derin Deniz Liman dolgu projesine Türkiye'den bazalt taş taşınacak. 2.5 milyar dolara mal olması planlanan proje için Trabzon'dan alınacak bazalt taşlar, gemilerle yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Anaklia kentine götürülecek. Proje için Trabzon'da bazalt taş ocağı sahibi firmalarla görüşmelere başlandı. Derin deniz limanı tamamlandığında, yılda 100 milyon tona kadar kargo işleme kapasitesine sahip olacak. 10 bin ve daha fazla konteyner taşıyan ve İstanbul Boğazı'ndan geçebilecek tüm gemilerin yanaşabileceği liman, Çin ve Avrupa arasında yeni bir deniz koridoru oluşturacak. BAŞKONSOLOS ÇOK FAZLA TAŞA İHTİYACIMIZ VAR



Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Trabzon'dan gemilerle Anaklia'ya bazalt taş taşınacağını belirterek Trabzon'da ilgili firmaların temsilcileri ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mikatsadze, Anaklia bizim için ekonomik ve siyasi açıdan çok önemli. Bu liman inşaatı bittiğinde Karadeniz'de, 18 metre ile en büyük derinliğe sahip liman olacak. Ciddi büyük yük gemilerini kabul edecek. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak ciddi ortak projelerimiz mevcut. Bakü Tiflis-Ceyhan demiryolu projesi var. Bu sayede yük taşımacılığı yapacağız. Bu limanda yük taşımacılığına hizmet verecek. Trabzon'dan Anaklia'ya gemilerle bazalt taş taşınacak.Limana, en kolay şekilde deniz yoluyla taş getirilmesi kanaatine varıldı.Bu süreç devam ediyor. Bu coğrafyada, Türkiye'ye taş konusunda rekabet edecek başka ülke yok. Trabzon'daki bazalt taş çıkaran firmalarla görüşmeler sürüyor. Projede çok fazla taşa ihtiyacımız var dedi.



PROF. DR. BEKTAŞ BAZALT TAŞ ÇOK DİRENÇLİ VE DAYANAKLI



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bazalt taşın yaklaşık 5 milyon yıl önce yeryüzüne akan magmanın ani soğumasıyla oluştuğunu belirterek diğer kayaçlara göre çok daha dirençli ve dayanıklı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bektaş, Bloklar halinde kullanıldığı zaman, tahkimat olarak kullanılabilir. Gürcistan'da tercih edilme nedeni güncel, genç ve sağlam kayaçlar olmasıdır. Sadece bir taş değil endüstriyel ham maddedir. Bu taş süs ve sanatsal alanlarda da kullanılır. Trabzon'da bulunan bu taşın özelliği çok dayanıklı ve genç bir bazalt taşı olmasıdır. Türkiye'de bu tür bazalt taşlar yaygın. Gürcistan'ın Trabzon'u tercih etmesinin sebebi kente yakın olmasıdır diye konuştu.



BAZALT TAŞ OCAĞI İŞLETMECİSİ TAŞ VERMEYİ TERCİH ETMİYORUZ



Bazalt taş ocağı işletmecisi İbrahim Bekar da Trabzon'daki bazalt taşların analizlerinin daha iyi çıktığı için tercih edildiğini belirterek Bu taş doğal sanat yapılarında yani kalelerde özellikle bölgemizin önemli turizm mekanlarından olan Sümela Manastırı restorasyonunda kullanılan bir taş. Müşterilerimizin talebine göre 15-20 çeşit taş çıkarabiliyoruz. Gürcistan'da yapılacak olan dolgu liman projesi için de bizden talepte bulundular. Bizden 2 milyon ton kadar bir rezerv istiyorlar. Biz çok fazla taş vermeyi tercih etmiyoruz. Çünkü sanatsal yapılarda ve endüstriyel olarak da kullanıma açık bir yapıda taş olduğu için burada bulunan taşlar dolgu alanlarında kullanıp değerini düşürmek istemiyoruz. Özellikle bu taşın Trabzon'dan istenilmesinin sebebi analizlerinin iyi çıkması ve suya karşı dayanıklılık gücünün daha fazla olması ifadelerini kullandı. BAZALT TAŞ



Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden birisidir. Siyah renkli ve çok sert bir kayaçtır. Sert ve dayanıklı bir taş olduğu için geçmişten beri kaldırım taşı, yapı taşı, köprü malzemesi olarak kullanılagelmektedir. Bugün ise yeni kullanım alanları olarak demiryolu balast malzemesi, asfalt agregası gibi alt yapıda kullanımının yanı sıra; özellikle bünyesinde serbest silis bulunmaması nedeniyle, granül ve toz olarak; geçmişte silis ve kuvars kumu kullanılan bir çok başka iş kolunda alternatif ve sağlıklı bir hammadde olarak kullanılmaktadır. Doğa koşullarından etkilenmeyen, sert, neredeyse hiç su emmeyen, ince taneli, yoğun yapılı, ağırlıklara karşı oldukça dayanıklı bir taş olan Bazalt taşı, doğada siyah, gri ve füme renklerinde yer alır. Yüksek basınca direnci kullanım tercihlerini artırıyor. Kimyasal yapısı oldukça dirençli olmasına karşın ince işçilik için de uygun bir yüzeye sahip. - Trabzon

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