Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi - Son Dakika

Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi

13.11.2020 14:57
Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için 4 bin 61 fidan bağışladı.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için 4 bin 61 fidan bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sabotajları sonucu çıkan yangınlarda orman varlığının önemli bir kısmını kaybeden Hatay'ın Antakya Belediyesine fidan bağışında bulunmak için harekete geçildi.

Ortahisar Belediyesince temin edilen 4 bin 61 fidan, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı organizasyonla tıra yüklenerek, Hatay'a gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Genç, Ortahisar'ın kardeşlik fidanlarının Antakya'da yeşereceğini belirterek, bunun terör örgütü PKK'nın yangın sabotajlarına verilecek en güzel cevap olduğunu vurguladı.

Ormanların, insanlığın ortak mirası olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Antakya'da birden çok alanda orman yangınları çıktığında Antakya Belediye Başkanımız İzzetin Yılmaz'a bu sözümüzü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmekten dolayı da son derece mutlu ve gururluyuz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ve farklı zamanlarda dikilen fidanların ülke olarak orman varlığımızın artırılmasında çok önemli bir yeri teşkil ettiğini belirtmek isterim. Gönderdiğimiz fidanlar sayesinde Hatay ormanları daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacak, aynı zamanda bu insanlık dışı sabotajlara tevessül eden terör örgütü için de çok güçlü mesaj olacaktır."

Ortahisar, Antakya, Trabzon, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden "Gerekirse ordu devreye girer" demişti! Trump'a yakın isimden "Beyaz Saray'ı bırakmayacak" iddiası: Yakıp kül eder Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Son Dakika! Galatasaray'ın milli takım kampında olan bir futbolcusu koronavirüse yakalandı İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı         
14:28
Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak         
14:20
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti         
13:05
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor         
12:08
İrem Derici, yeni şarkısı Senin Hastan için Brezilyalı modelle sarmaş dolaş klip çekti İrem Derici, yeni şarkısı Senin Hastan için Brezilyalı modelle sarmaş dolaş klip çekti         
11:58
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı         
11:53
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 15:02:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei