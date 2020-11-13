Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için 4 bin 61 fidan bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sabotajları sonucu çıkan yangınlarda orman varlığının önemli bir kısmını kaybeden Hatay'ın Antakya Belediyesine fidan bağışında bulunmak için harekete geçildi.

Ortahisar Belediyesince temin edilen 4 bin 61 fidan, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı organizasyonla tıra yüklenerek, Hatay'a gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Genç, Ortahisar'ın kardeşlik fidanlarının Antakya'da yeşereceğini belirterek, bunun terör örgütü PKK'nın yangın sabotajlarına verilecek en güzel cevap olduğunu vurguladı.

Ormanların, insanlığın ortak mirası olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Antakya'da birden çok alanda orman yangınları çıktığında Antakya Belediye Başkanımız İzzetin Yılmaz'a bu sözümüzü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmekten dolayı da son derece mutlu ve gururluyuz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ve farklı zamanlarda dikilen fidanların ülke olarak orman varlığımızın artırılmasında çok önemli bir yeri teşkil ettiğini belirtmek isterim. Gönderdiğimiz fidanlar sayesinde Hatay ormanları daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacak, aynı zamanda bu insanlık dışı sabotajlara tevessül eden terör örgütü için de çok güçlü mesaj olacaktır."