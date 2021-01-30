Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı - Son Dakika

Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı

30.01.2021 14:50

Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlib'e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi Trabzon'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlib'e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift...

Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı

MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlib'e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi

TRABZON - Trabzon'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MEKAP ayakkabı firması Kızılay aracılığıyla İdlib'e 1 tır dolusu 8 bin 887 çift ayakkabı gönderdi.

Ortahisar Kızılay Şubesi, 50'yi aşkın motosikletli ve 30'u aşkın araç ile söz konusu firmanın İdlib'e göndereceği 8 bin 887 çift ayakkabı için bugün bir konvoy düzenledi. Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinden başlayan konvoy Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ne kornalar eşliğinde gitti. Burada ayakkabıları teslim alan Kızılay gönülleri tekrar konvoyla tırı İdlib'e yolcu etti.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in de katıldığı etkinlikte konuşan Ortahisar Kızılay Şube Başkanı Zübeyir Efendioğlu, MEKAP firmasına teşekkür ederek "Tüm Kızılay ailesi olarak MEKAP firmasına teşekkür ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda ayakkabıyla ilgili bağı düzenlediler. Çok güzel bir program oldu. 4. kez aynı yardımı yapıyorlar. 'Allah razı olsun' diyoruz. İnşallah Suriye İdlib'teki sel felaketinde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılacak" dedi.

MEKAP Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ise yaptığı açıklamada "Böyle bir yardımı yapmamıza vesile olduğunuz için asıl biz teşekkür ediyoruz. Oradaki kardeşlerimize böyle bir yardımı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Allah devamını nasip eder bizlere" ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı
Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı
Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı
Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı

Organize Sanayi Bölgesi, Kızılay, Trabzon, İdlib, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığılan kadını, tramvay sürücüsünün dikkati kurtardı Trafik kazasında kızını kaybeden anne, diğer kızını suçlu göstererek maddi tazminat davası açtı Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak         
14:50
Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi         
14:33
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek         
14:03
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında         
13:18
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı         
11:47
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir         
11:09
Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 15:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan İdlib'e 8 bin 887 çift ayakkabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei