2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 55'lik artış - Son Dakika

2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 55'lik artış

06.04.2021 12:15
2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 55'lik artış, System.String[]

2021 yılı ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 55 oranında artış yaşandığı bildirildi.

2021 yılı ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 55 oranında artış yaşandığı bildirildi.

2021 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde Trabzon'da Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat 49 milyon 808 bin 140 dolara ulaşırken, yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 55 oranında artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na ihraç edilen ürünlerin 41 milyon 827 bin 664 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ve 7 milyon 699 bin 401 dolar tutarındaki ihracatla balık ihracatı oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın ilk çeyreğinde ihracatta önemli sıçrama yakalayan Trabzon'un Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta da bir önceki yıl aynı dönemine göre yüksek oranlı artış yaşandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat Trabzon ilinden gerçekleştirildi. Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na geleneksel olarak yıllardır yaş meyve sebze ürünleri ihracatı yoğunlukta oluyor. Rusya Federasyonu pazarında Trabzonlu ihracatçıların yaş meyve sebze tedarikinde yılların verdiği tecrübe ve bu alanda yaptıkları yatırımlarla öncü oluyor. Son yıllarda gerek Doğu Karadeniz Bölgemizden ve gerekse Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na Karadeniz somonu ihracatının da önemli gelişme kaydedildi. Trabzon'dan en çok ihraç edilen ürün sıralamasında Karadeniz somonu 2. sıraya yükseldi" dedi.

Trabzon ilinin gerek lojistik ve gerekse tecrübe altyapısının güçlü olmasına bağlı olarak Rusya piyasasına en kısa sürede ürün sunma avantajını elinde bulundurması nedeniyle ihracatın daha da artacağını öngördüklerini belirten Kalyoncu, yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya'nın ülkemize uyguladığı domates kotası hızlı bir şekilde doldu. Bu ay içinde kota kalmaması nedeniyle Rusya Federasyonu makamlarından domates kotasının kaldırılmasını bekliyoruz. İki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı kazan kazan ilkesi ile daha yüksek bir hacme ve değerli ülke başkanlarımızın hedef koyduğu rakamlara ulaşabilmesi için ticaretin serbest piyasa kurallarına göre uygulanması gerekiyor. Her geçen yıl daha yüksek rakamlara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde çok daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Rusya Federasyonu, İhracat, Trabzon, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 55'lik artış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"         
13:02
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik         
11:27
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama         
11:20
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları "Narlı" ve "Vezir" tescillendi         
10:08
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 13:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 55'lik artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei