Trabzon'dan sel meydana gelen Bozkurt'a personel ve iş makinesi desteği - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla ekiplerini bölgeye gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülkede birbiri ardına meydana gelen sel felaketleri ve yangınların herkesi üzüntüye boğduğu belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli 4 personel ve iş makinelerinin Bozkurt ilçesindeki temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak bir süre önce komşu şehirlerimizde yaşanan sel ve heyelanlar ile ülkemizi üzüntüye boğan orman yangınlarının ardından yürütülen çalışmalara en büyük desteği vermiştik. Ekiplerimiz şimdi de Kastamonu'da yoğun gayret gösterecek. Ülkemizin hangi köşesinde bir afet meydana gelse, Trabzon Büyükşehir Belediyesi orada olmaya devam edecek."