Trabzon'dan Mehmetçik'e 125 kilogram çay gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'dan Mehmetçik'e 125 kilogram çay gönderildi - Son Dakika

Trabzon'dan Mehmetçik'e 125 kilogram çay gönderildi

6 saat önce

Trabzon'un Of ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere çay gönderdi.

Trabzon'dan Mehmetçik'e 125 kilogram çay gönderildi, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere çay gönderdi.

28 Şubat İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde, "Vatan Sizden, Çay Bizden Sorulur" projesi kapsamında, velilerin de destekleriyle 23 koli olmak üzere 125 kilogram kuru temin etti.

Paketlerin üzerine yaptıkları resimleri, yazdıkları şiir ve mektupları yapıştıran çocuklar, çayları Mehmetçik'e gönderilmek üzere Of İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim etti.

Of Kaymakamı Eyüp Fırat, burada yaptığı konuşmada, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Milletimizin bu manevi desteği oldukça bizi kimse alt edemeyecektir. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, onları her türlü kötülükten ve kötülerden korusun. Rabbim milletimize, devletimize zeval vermesin." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Trabzon, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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