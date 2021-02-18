Trabzon'dan Rusya'ya ihracat 20 yılda 6 kat arttı - Son Dakika

Trabzon'dan Rusya'ya ihracat 20 yılda 6 kat arttı

18.02.2021 12:57
Trabzon'dan Rusya'ya ihracat 20 yılda 6 kat arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini ve 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini ve 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon iş insanları ve ihracatçılarının, Rusya kapısının açılmasıyla 1990'lı yıllardan itibaren Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerini sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Trabzon'un son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini belirten Gürdoğan, 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Gürdoğan, Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na en fazla dış satımın Trabzon'dan yapıldığına işaret ederek, Trabzonlu iş insanlarının sadece ihracatta değil, lojistik başta olmak üzere Rusya Federasyonu'ndaki yatırımlarıyla da ön planda olduklarını vurguladı.

Tüm sektörlerin Rusya Federasyonu'nda pazar araştırmasında bulunması gerektiğini belirten Gürdoğan, DKİB olarak danışmanlık konusunda her türlü desteği sunduklarını bildirdi.

Gürdoğan, Trabzon'dan Sochi Limanı'na bir hat çalışmasının Trabzon ticaretine önemli katkısı olacağına işaret ederek, bu bölgenin turizm bölgesi ilan edilmesi ve sadece kruvazör gemilerine tahsis edilmesi nedeniyle Rusya makamlarının Sochi Limanı'nı yük gemilerine kapattıklarını ancak hemen bu limana yakın mesafede bulunan ve Sochi Bölgesi hinterlandına hitap eden Adler Limanı'na yük taşımacılığının yapılabileceğini kaydetti.

Gürdoğan, Samsun ile Trabzon arasındaki mesafenin yol açtığı maliyet yanında, yüklerin tahliye sonrası Adler Limanı'ndan Rusya'nın iç kesimleri ve Krasnodar Bölgesine sevkinin yol güzergahının uzunluğu nedeniyle önemli bir maliyet teşkil ettiğini, iki taraftaki liman idarelerinin yapacakları fiyat indirimleriyle bu yol güzergahının avantajlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

"Rusya'da lojistik merkezi kurulması konusunda çalışıyoruz"

Bölge ihracatçılarının Rusya Federasyonu'nda kalıcı olabilmeleri ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmaları için Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Rusya'da ihraç ürünlerinin vardığı liman bölgelerinde bir lojistik merkez kurma konusunda çalıştıklarını bildiren Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Soğuk hava depolarının ve ürünlerin elleçleme, paketleme ve muhafaza işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrüksüz antrepo özelliğinde bir lojistik merkezin Rusya Federasyonu'nda kurulmasını sağlayacağız. Günümüzde lojistikte üstünlük sağlayan, ürünü en düşük maliyetle en hızlı şekilde, sürdürülebilir lojistik yönetimiyle sunabilen ülkeler ihracatta söz sahibi olabilirler. Trabzon ve hinterlandı Doğu Karadeniz bölgemizin Rusya Federasyonu'na yakınlık yanında lojistikteki tecrübesiyle de Rusya Federasyonu'nun küresel tedarik merkezi olması için altyapı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir."

Rusya Federasyonu, Karadeniz, Trabzon, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan Rusya'ya ihracat 20 yılda 6 kat arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:32:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan Rusya'ya ihracat 20 yılda 6 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei