Son Dakika Haberleri: Trabzon'dan Sınırdaki Askerlere Kaşkol

Trabzon'dan Sınırdaki Askerlere Kaşkol

17 dakika önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan "Anne Sıcağı Kampanyası" kapsamında Trabzon'daki kadınların ördüğü kaşkollar, Afrin ve sınırdaki askerlerimize hediye edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Trabzon'dan Sınırdaki Askerlere Kaşkol, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan "Anne Sıcağı Kampanyası" kapsamında Trabzon'daki kadınların ördüğü kaşkollar, Afrin ve sınırdaki askerlerimize hediye edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

TTSO yönetim kurulu üyelerinin eşleri tarafından başlatılan Anne Sıcağı Kampanyasında Trabzon'daki kadınlar kaşkol ördü. Sınırda zor şartlarda görev yapan askerlerimize anne sıcaklığını hissettirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında örülen kaşkollar, Afrin ve sınır boylarında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere koliler halinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaşkolların yanında ayrıca Karadeniz'in enerji kaynağı fındık da askerlerimize ulaştırılacak. Kampanyanın devam ettiği belirtilirken, örülecek kaşkolların TTSO'ya ulaştırılması gerektiği vurgulandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

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