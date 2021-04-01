Trabzon'da "Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık" kampanyası başlatıldı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba, "Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık" çağrısında bulundu.

Kara, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha da zor hale gelen rekabette küçük esnafın korunması gerektiğini belirtti.

Zincir marketlerin adeta her caddeye, sokağa girerek haksız rekabet yarattığını savunan Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzlerce ürün satarak çok sayıda esnafın işini aynı çatı altında yapmaya çalışan zincir marketlerin esnafa karşı bu vahşi saldırısının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu noktada haksız rekabet karşısında ezilen esnafı korumak için Perakende Yasasında bir an önce değişiklik yapılmalı, diğer ülkelerdeki örnek uygulamalar Türkiye'ye adapte edilmelidir. Zincir marketlerin her istedikleri yerde şube açmalarına izin verilmemelidir."

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası tarafından başlatılan "Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık" kampanyasını Trabzon halkının desteklemesini isteyen Kara, şunları kaydetti:

"Bakkallar ve Sebzeciler Odamızın üyelerinin ticaret kapasitesinin artırılması için gerçekleştirdiği çalışmaları takdir ediyoruz. Bu konuda her zaman destekçileri olduğumu belirtmek istiyorum. 'Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık' kampanyası da örnek olacak nitelikte bir çalışma. Odamızın üyeleri için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum."

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Maraba ise "Vatandaşlarımızın mahalle bakkalının sadece iyi günde değil kötü günde de yanlarında olduğunun bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Kovid-19 nedeniyle zaten piyasanın zor duruma geldiği bugünlerde halkımızın bakkalına daha fazla sahip çıkması gerekir." ifadelerini kullandı.

Maraba, kampanyanın reklam panoları aracılığıyla duyurulmasında kendilerine destek olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de teşekkür etti.