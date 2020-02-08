Trabzon'dan Türk Cumhuriyetlerine ihracat arttı - Son Dakika
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Trabzon'dan Türk Cumhuriyetlerine ihracat arttı

6 saat önce

Trabzon'dan 2019'da Türk Cumhuriyetlerine 20 milyon 300 bin 350 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan Türk Cumhuriyetlerine ihracat arttı, System.String[]

Trabzon'dan 2019'da Türk Cumhuriyetlerine 20 milyon 300 bin 350 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon'dan geçen yıl Türk Cumhuriyetlerine 6 bin 964 tonluk ihracat gerçekleştirilerek karşılığında da 20 milyon 300 bin 350 dolar gelir elde edildi.

Kentten önceki yıl ise söz konusu ülkelere 5 bin 702 tonluk ihracattan 18 milyon 40 bin 644 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Trabzon'dan geçen yıl Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracat, önceki yıla oranla miktarda yüzde 22, değerde de yüzde 13 arttı.

Söz konusu dönemde 8 milyon 173 bin 773 dolarlık ihracatla Azerbaycan ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 7 milyon 250 bin 507 dolarla Kazakistan ile 3 milyon 131 bin 685 dolarla da Özbekistan takip etti.

Söz konusu dönemde ayrıca en yüksek oranlı artış ise yüzde 651 ile Özbekistan'a yapılan ihracatta yaşandı.

"Türk Cumhuriyetlerinde, Türkiye menşeli ürünlere büyük ilgi var"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatın son yıllarda tekrar artış trendine girdiğini söyledi.

Söz konusu ülkelerden birçoğu ile Trabzon'un coğrafi yakınlık avantajının bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, bu potansiyelin ihracatçılarca en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kalyoncu, Türkiye menşeli ürünlere büyük ilgi gösteren Türk Cumhuriyetlerine öncelikli olarak Trabzon'dan her türlü ürünün ihraç edilme imkanının olduğunu, bu kapsamda da bu ülkelere 2019'da gıda ürünleri yanında sanayi ürünleri, taşıt yedek parçası, inşaat malzemeleri ve tüketim ürünleri ihracatının yapıldığını kaydetti.

Bu pazarlarda yine de Türkiye menşeli ürünlerin market raflarında ve pazarlarda yeterli düzeyde yer almadığını gözlemlediklerini aktaran Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki dönemde Trabzon ve Doğu Karadeniz'den Türk Cumhuriyetlerine daha fazla ihracat gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Doğu Karadeniz'in Türk Cumhuriyetlerinin birçoğuna kısa süre içinde ürün sunma avantajı var ve bu potansiyelin çok güçlü kurumsal imaj ve güven duygusu ile en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor."

Doğu Karadeniz, İhracat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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