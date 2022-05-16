Trabzon'dan Van'a gönül köprüsü kurdular - Son Dakika
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Trabzon'dan Van'a gönül köprüsü kurdular

16.05.2022 15:05
Trabzon'dan Van'a gönül köprüsü kurdular

Trabzon Sürmene Armutlu Köyü Derneği ve Birleşmiş Dernekler Federasyonu yöneticilerinin başlattığı Gönül Köprüsü Projesi kapsamında ilçeye gelen Trabzonlu grup, kardeş köy ilan ettikleri Yukarıakçagedik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Trabzon Sürmene Armutlu Köyü Derneği ve Birleşmiş Dernekler Federasyonu yöneticilerinin başlattığı Gönül Köprüsü Projesi kapsamında ilçeye gelen Trabzonlu grup, kardeş köy ilan ettikleri Yukarıakçagedik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlık ve mahalle sakinleri tarafından düzenlenen programda Trabzonspor bayrağı asılan okulun önünde vatandaşlarla bir araya gelen Trabzonlu grup, kemençe çalıp horon teperek eğlenceli anlar yaşadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Gönül Köprüsü Projesi'nin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Proje kapsamında iki farklı kültürü buluşturduklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Gönül köprüsünü inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halayları horonla bir araya getirdik. Trabzon'un Armutlu köyü ile Yukarıakçagedik'i 'kardeş köy' ilan ettik. Karadenizli hemşerilerimiz, dernek üyeleri ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Yukarıakçagedik İlkokulumuzun eksiklerinin giderilmesi noktasında çalışmalar yapacağız. Karadeniz'den getirilen çam fidanlarını diktik. Bu fidanlar gelecek kuşaklara güzel bir hatıra olacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederim. Ercişli hemşerilerimizle birlikte en kısa zamanda Armutlu köyünü ziyaret etmeyi, orada bir okulun bakım ve onarımını üslenmek istiyoruz."

Federasyonu Başkanı Servet Öztaş ise Gönül Köprüsü Projesi'ni hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projeyi Türkiye'nin 81 iline yaymayı amaçladıklarını belirten Öztaş, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm köyleri tanıştırmayı, kardeşlik köprüsünü kurmayı planlıyoruz. Projenin ilk ayağını Erciş Kaymakamımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Çok güzel bir program oldu. Vatandaşlarımız birbiriyle kaynaştılar, mutlu oldular." dedi.

Dernek Başkanı Ömer Yılmaz da proje kapsamında Armutlu Köyü ile Akçagedik'i kardeş köy ilan ettiklerini ifade ederek, "Buradaki kardeşlerimize sürpriz yapmak istedik. Burada dikili bir ağacımızın olmasını arzu ettik. Çam fidanlarını kardeş köyümüzde toprakla buluşturduk. Gönül köprüsünün ilk ateşini burada yaktık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yöresel yemeklerin tadına bakıldı, Trabzon'dan getirilen çam fidanları toprakla buluşturdu.

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Kaynak: AA

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