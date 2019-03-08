Trabzon'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Vatandaşlar Tacizciyi Linç Etmek İçin Gece Yarısına Kadar Adliye Önünde Bekledi

Gözaltına Alınan Cezaevi Firarisi: 20 Dosyadan Aranmam Var, Pişman Değilim

Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur