Son Dakika Haberleri: Trabzon'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Trabzon'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

34 dakika önce

Trabzon'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı yakalandı.

Trabzon'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince yapılan çalışmada, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından aranması bulunan cezaevi firarisi C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:37 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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