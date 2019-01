Trabzon Denize Düşen Kadını, Komutan Kurtardı

Denize düşen kadını, komutan kurtardı Trabzon 'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Ayasofya sahilinde kayalıklardan denize düştü. Su üzerinde hareketsiz halde duran kadını, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Dalış Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik kurtardı.Olay saat 11.00 sıralarında Trabzon'un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde meydana geldi. İdidaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sahilde bulunan kayalıklardan denize düştü. Kadının su üzerinde hareketsiz biçimde durduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, su yüzeyinde duran kadının kurtarılması için Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı. O sırada evinde bulunan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Dalış Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik ihbar üzerine olay yerine geldi. Teçhizatı olmadan suya atlayan Astsubay Üstçavuş Yeltirik, su üzerindeki kadının yanına kadar yüzdü. Yeltirik, kadını kıyıya doğru çekerek kurtardı. Acil sağlık ekipleri bilinci kapalı kadını battaniyeyle sararak kayalıklardan çıkardı. İlk müdahalesi burada yapılan kadın, Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.'VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ÖNEMLİ'İhbarı aldığında evinde olduğunu söyleyen Astsubay Üstçavuş Yeltirik, vakit kaybetmemek için teçhizatını almadan olay yerine geldiğini söyleyerek İhbarı aldığımda evimdeydim, evim buraya yakın. Kendi aracımla ivedi bir şekilde olay yerine geldim. Diğer ekiplerimiz o esnada yoldaydı. Ben kazazedeyi suda görünce, zaten bilincini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Suya atladım ivedi bir şekilde, karaya çekerek ambulanse teslim ettim. İhbar bana geldi ama iş yerine gidip gelmem zaman alacağından kendi aracımla buraya geldim. Üzerimi çıkarıp direk suya atladım ve kazazedeyi kurtardım. Aldığımız eğitimlerin faydasını burada gördük. Yanımda hiçbir teçhizat yoktu, vatandaşın güvenliği bizim can güvenliğimizden daha önemli dedi.