Trabzon depremzedeler ile ekmeğini paylaşıyor - Son Dakika

Trabzon depremzedeler ile ekmeğini paylaşıyor
04.11.2020 15:19
Trabzon'dan İzmir'de meydana gelen depremin ardından deprem mağdurlarına iki tırla birlikte 5 bin 500 adet 'Vakfıkebir Ekmeği' gönderildi.
Trabzon'dan İzmir'de meydana gelen depremin ardından deprem mağdurlarına iki tırla birlikte 5 bin 500 adet 'Vakfıkebir Ekmeği' gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Trabzon Ekmeğini Paylaşıyor' sloganıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde, fırınların kısa süre içerisinde ürettiği 5 bin 500 adet Vakfıkebir ekmeği, poşetlenerek kolilere yerleştirildi. Vakfıkebir festival alanından hareket eden ekmek dolu tırlar, İzmir'e doğru yola çıkarken, günlerce bayatlamama özelliğiyle ülke çapında bilinen Vakfıkebir ekmekleri ile depremzedelerin birkaç günlük ekmek ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. - TRABZON
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