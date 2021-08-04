ESKİŞEHİR - Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu sahneledi - Son Dakika

Dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini Tolga Aktekin'in üstlendiği oyunun, Eskişehir'in ardından Kütahya 'da sahneleneceği bildirildi.

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