Son Dakika › Güncel › Trabzon-dipsiz göl açıklaması suyu doldurursanız ancak havuz olur-ek - Son Dakika
Trabzon-dipsiz göl açıklaması suyu doldurursanız ancak havuz olur-ek
6 saat önce
Dipsiz Göl açıklaması Suyu doldurursanız ancak havuz olur-Ek.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
TRABZON-Dipsiz Göl açıklaması Suyu doldurursanız ancak havuz olur-Ek
Musk: Tanıtımda yaşanan skandala rağmen 200 bin adet sipariş aldık "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor