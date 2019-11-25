TRABZON-Dipsiz Göl açıklaması Suyu doldurursanız ancak havuz olur-Ek

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Musk: Tanıtımda yaşanan skandala rağmen 200 bin adet sipariş aldık

"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru