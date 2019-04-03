Trabzon Donör Bulunması İçin Seferberlik Başlatılan Deniz Bartu, Yaşamını Kaybetti

Donör bulunması için seferberlik başlatılan Deniz Bartu, yaşamını kaybettiTrabzon'da, sosyal medyadan yapılan çağrıya binlerce takipçinin karşılık vermesi ile donör bulunması için kampanya başlatılan Deniz Bartu Menteşe (6) yaşam mücadelesini kaybetti.

Donör bulunması için seferberlik başlatılan Deniz Bartu, yaşamını kaybetti



Trabzon'da, sosyal medyadan yapılan çağrıya binlerce takipçinin karşılık vermesi ile donör bulunması için kampanya başlatılan Deniz Bartu Menteşe (6) yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun 5 yıl önce, 29 yaşındayken annesi öğretmen Damla Akar Menteşe de yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirmişti.



Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.



Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekledi.



BABASI ACI HABERİ



Uygun donör geç bulunan ve tedaviye cevap vermeyen Deniz Bartu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Soner Menteşe, oğlunun acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı, Yavrum, güzel oğlum Deniz Bartu vermiş olduğu yaşam mücadelesini kaybetmiştir sözleri ile duyurdu. Küçük çocuğun ölümü, donör bulunması için seferber olan sosyal medya takipçilerini üzdü.

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