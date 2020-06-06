(TRABZON - drone) Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek... - Son Dakika

(TRABZON - drone) Fatih Sondaj Gemisi römorkörler ile 4 saatlik çalışmanın ardından çekilerek Trabzon Limanı'na giriş yaptı

Limana demirleyen geminin kule birleştirme ve diğer hazırlıklarının 15 gün sürmesi bekleniyor

TRABZON - Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul'dan Trabzon'a gelerek açığa demir atan Fatih Sondaj Gemisi kule birleştirme ve diğer hazırlıkları için bu sabah 4 saatlik bir çalışmanın ardından römorkörler eşliğinde Trabzon Limanı'na girerek demirledi.

İstanbul'dan 29 Mayıs günü Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon'a geldi. Açıkta 5 gün bekleyen gemi bugün sabah saat 07.00 sıralarında 180 ton çekme kapasitesi olan 5 römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan ağır ağır Trabzon Limanı'na çekildi. Trabzon Limanı'nın 10,5 metre olan derinliğinin dev geminin pervane çalıştırmasına sorun teşkil edeceği için böyle bir karar alınırken, geminin açıktan liman içerisine alınarak rıhtıma yanaşması 4 saat sürdü. Geminin Trabzon Limanı'na girişi sırasında Mehter Takımı eşliğinde mehter marşları ve Kahramanlık türküleri seslendirildi.

Trabzon Limanı'nda kule birleştirme işlemini yapacak olan 165 metre yüksekliğindeki dev vincin tüm hazırlıklarının da bittiği belirtilirken, 70 metre yüksekliğindeki vinç ile boğazlardan sondaj gemisinin geçmesi için sökülen kule Trabzon Limanı'nda Fatih Sondaj Gemisi'ne monte edilecek. Diğer hazırlıklarının da tamamlanması ile geminin 20 Haziran'da ayrılması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde geminin Trabzon'a ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu" ifadelerini kullanmıştı.