Trabzon 'dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri

'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri

Trabzon- Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı virajları' olarak bilinen D-915 yolunda, ralli sporcularının gösterisi nefes kesti. Şampiyon ralli otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov'un 'meydan okuma' adlı yarış ve gösterisine ilişkin kayda alınan görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D-915 numaralı yol, şampiyon ralli otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov'un 'meydan okuma' adlı yarış ve gösterine sahne oldu. Ralli pilotları, Rus askerleri tarafından 1916 yılında yaptığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahtaki virajlarda hünerlerini sergiledi. Pilotların, tek manevrada dönülmeyen virajlarda gösterdiği performans, yürekleri ağza getirdi. 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinde bulunan, 13 kilometrelik uzunluğu ve 29 keskin virajlı yol, ralli pilotlarının birbirlerine meydan okuduğu bu anları özel olarak kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırarken, ralli pilotlarına zor anlar yaşadığı virajlardaki tek manevrayla nefes kesen dönüşleri de izleyenlerden tam not aldı.

DEREBAŞI VİRAJLARI

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D-915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5-6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.