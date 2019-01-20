Son Dakika Haberleri: Trabzon Düvesi 'Ayşegül'e Sürpriz Doğum Günü Yapan Kadının Hayvan Sevgisi

Trabzon Düvesi 'Ayşegül'e Sürpriz Doğum Günü Yapan Kadının Hayvan Sevgisi

1 saat önce

Düvesi 'Ayşegül'e sürpriz doğum günü yapan kadının hayvan sevgisiTrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 1 yaşında giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile sürpriz doğum günü yapan Havva Muhçu'nun görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor.

Düvesi 'Ayşegül'e sürpriz doğum günü yapan kadının hayvan sevgisi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 1 yaşında giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile sürpriz doğum günü yapan Havva Muhçu'nun görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor. Hayvan sevgisiyle binlerce takipçiden beğeni alan Muhçu, Ayşegül'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan eziyetleri görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp, ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir dedi.

İlçenin Gökçe Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Havva Muhçu, yaşadığı köyde doğan 'Ayşegül' adını verdiği dişi düvesine, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra giren Muhçu, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. 'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından beğenildi.

HAYVANA ŞİDDETE AĞLIYOR

Ayşegül'e sürpriz doğum günü kutlaması yapan Muhçu, o anları anlattı. Hayvanlara yapılan şiddete de tepki gösterip, kendilerine değer verilmesi gerektiğini anlatan Muhçu, Baktım herkes çocuğuna doğum günü sürprizi yapıyor. Ayşegül'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan şiddeti görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp de ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir dedi.

'ONU ÇOK SEVİYORUM'

Düvesi Ayşegül'ü çocuklarından ayırt etmediğini de ifade eden Muhçu, Ayşegül'ü ilk doğduğundan bu yana çok güzel baktım. Onu çok seviyorum, oda beni çok seviyor, çok akıllı, beni dinliyor. Her sabah kalktığımda ilk işim buraya gelip Ayşegül'ün hizmetini yapmak. Geliyorum sabahları ona 'günaydın' diyorum. Konuşuyorum, o da beni dinliyor. Onu kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Tüm stresimi onunla atabiliyorum. Ayşegül'ün kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağımö diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Beşikdüzü, Trabzon, Güncel
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