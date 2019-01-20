Trabzon Düvesi 'Ayşegül'e Sürpriz Doğum Günü Yapan Kadının Hayvan Sevgisi

Düvesi 'Ayşegül'e sürpriz doğum günü yapan kadının hayvan sevgisi Trabzon
'un Beşikdüzü
ilçesinde, 1 yaşında giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile sürpriz doğum günü yapan Havva Muhçu'nun görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor. Hayvan sevgisiyle binlerce takipçiden beğeni alan Muhçu, Ayşegül'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan eziyetleri görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp, ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir dedi.
İlçenin Gökçe
Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Havva Muhçu, yaşadığı köyde doğan 'Ayşegül' adını verdiği dişi düvesine, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra giren Muhçu, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. 'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından beğenildi.
HAYVANA ŞİDDETE AĞLIYOR
Ayşegül'e sürpriz doğum günü kutlaması yapan Muhçu, o anları anlattı. Hayvanlara yapılan şiddete de tepki gösterip, kendilerine değer verilmesi gerektiğini anlatan Muhçu, Baktım herkes çocuğuna doğum günü sürprizi yapıyor. Ayşegül'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan şiddeti görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp de ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir dedi.
'ONU ÇOK SEVİYORUM'
Düvesi Ayşegül'ü çocuklarından ayırt etmediğini de ifade eden Muhçu, Ayşegül'ü ilk doğduğundan bu yana çok güzel baktım. Onu çok seviyorum, oda beni çok seviyor, çok akıllı, beni dinliyor. Her sabah kalktığımda ilk işim buraya gelip Ayşegül'ün hizmetini yapmak. Geliyorum sabahları ona 'günaydın' diyorum. Konuşuyorum, o da beni dinliyor. Onu kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Tüm stresimi onunla atabiliyorum. Ayşegül'ün kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül
koyacağımö diye konuştu.