Trabzon Ekopark yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta kapatılan Ekopark yeniden açıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine uygun olarak çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 77 gündür kapalı tuttukları Ekopark'ı bugün itibarıyla hizmete açtıklarını kaydeden Genç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme takvimiyle ilgili hassasiyetlere titizlikle dikkat edeceğiz. Kovid-19 salgınıyla ilgili her şey güllük gülistanlık değil. Devletimizin zamanında ve yerinde aldığı tedbirler doğrultusunda vaka ve ölüm sayılarının oldukça azalması bizi hiçbir zaman rehavete sürüklememeli. Henüz tehlike sona ermiş değil. Uzun süren sokağa çıkma yasaklarından sonra Ekopark'ımız eski canlılığına ve cıvıltısına kavuşacak. Yaz mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde Ekopark'ımızı vatandaşlarımızın gezip, dinlenme ve eğlenme ihtiyacını karşılayacağı en önemli merkez olarak görüyoruz. Belediyemiz tarafından bununla ilgili her türlü önlem alındı."

Genç, vatandaşların diğer ortamlarda olduğu gibi parklarda da maske ve sosyal mesafe ilkelerine riayet etmesi gerektiğine dikkati çekerek, normalleşme süreciyle yeniden açılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarına, illerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre pandemi kurullarınca geçici süreli yasaklar konabileceğini, yetkili kurulların gerektiği zaman duruma müdahale edebileceğini kaydetti.