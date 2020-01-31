Trabzon el freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı- - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon el freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı- - Son Dakika

Trabzon el freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı-

6 saat önce

TRABZON El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı.

TRABZON El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı

Trabzon el freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı-

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
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