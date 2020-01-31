Trabzon el freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı- - Son Dakika

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Trabzon el freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı-
6 saat önce
TRABZON El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
TRABZON El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı
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