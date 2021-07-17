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Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu - Son Dakika

Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu

17.07.2021 17:53
Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu, System.String[]

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, emlak sektöründe hareketliliğin başladığını ancak Arap tercümanlar ve ayakçıların emlak sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, emlak sektöründe hareketliliğin başladığını ancak Arap tercümanlar ve ayakçıların emlak sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Trabzon'un Türkiye'de Arap yatırımcıların konut aldığı iller arasında yer aldığını hatırlatan Taflan, "Arap yatırımcılara, emek hırsızları diye tabir ettiğimiz simsarlar ve ayakçılar tarafından verilen yüksek fiyat bölge insanına da yansıdığı gibi konut alımlarını zorlaştırıyor. Trabzon'da meydan parkında, kafelerde ve şehrin muhtelif yerlerinde odaklanmış ve kümelenmiş hiç bir mükellefiyeti ve yetkisi olmayan emek hırsızlarına, vatandaşlarımızın ve emlak sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımızın itibar etmemelerini ve mağdur olmamalarını arzu etmekteyiz" dedi.

Taflan, yaz ayının gelmesiyle birlikte başlayan hareketliliğin her sektörde olduğu gibi inşaat ve emlak sektöründe de başladığını belirterek "Yerli tüketicilerimizin ve Arap ülkelerinden bölgemize gelip de gayrimenkul almak isteyenlerin yatırımcıların, bölgemize dışardan gelen Arapça bilen art niyetli kişilerin, yabancı müşteriye uygulanan fahiş fiyat uygulamasının Arap yatırımcılara verilen yüksek fiyat bölge insanına da yansıdığı gibi yerli tüketicilerin konut alımlarını zorlaştırıyor. Bunun yanında bir tercüman furyası aldı başını gidiyor. Arap yatırımcıların bu alım satımlarına aracılık edenler, Arapça bilen genelde hiçbir yetkisi olmayan kişilerdir. Üniversitede okuyan Arap kökenli öğrenciler, bazı otel personelleri, bazı tur şirketlerinin tercümanları veya İngilizce ve Arapça bilen kişiler, inşaat firmaları ve gayrimenkul sahiplerine gittiklerinde, 'Sana Arap müşteri getireceğim, daire başına şu kadar TL alırım' gibi teklif verebiliyorlar. Haliyle bu fiyatlar yükseldiği gibi hem yabancı hem de yerli müşterileri olumsuz şekilde sirayet etmektedir. İşin diğer üzücü tarafı, emlak sektöründe faaliyet gösteren mükellef olan iş yeri kirası, vergi ödeyen, istihdam sağlayan işini layıkıyla yapan emlakçı esnafımız, ayakçı diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından mağduriyet yaşamasıdır. Bu doğrultuda mükellef olan esnafın haklarını koruyup kollamak bizlerin görevi olduğu gibi ilgili kurumların da bir nevi görevidir. İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası olarak kayıt dışılığa kayıtsız kalamayacağımız gibi bütün ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini istiyoruz. Kayıt dışı çalışan ayakçılar yerli ve yabancı tüketiciye maddi ve manevi zarar verebiliyorlar. Bilhassa emlak sektörünün mevsim itibarı ve yabancı yatırımcıların bölgemize yatırım yapmalarından dolayı, gayrimenkul almak isteyen kişilerin alışveriş yapacak oldukları kişilere çok dikkat etmeleri, sorunlarla karşılaşmamaları için her şeyden öte dolandırılmamaları için kesinlikle mükellef olan esnafları tercih etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Taflan, Arapça bilen yetkisiz kişilerin ve emek hırsızı ayakçıların Trabzon'a son dönemde şehir dışından geldiğine dikkat çekerek "Trabzon'daki ayakçıların yetmediği gibi artık muhtelif bölgelerden ilimize yeni ayakçılar gelmektedir. Bizim sektördeki doneleri toplayıp Araplara satmaya çalışıyorlar. Ne oldukları kim oldukları belli değil. Kapkaççı mıdır dolandırıcı mıdır nedir bilmiyoruz. Bazı firmalar ve satıcılar bunlara izin vermekte ve bunlarla çalışmaktadır. Emlak sektöründe faaliyet gösteren azınlıkta da olsa bazı meslektaşlarımız ayakçı diye tabir ettiğimiz emek hırsızlarını, her Arapça bilen kişileri, ofislerine sokmasınlar onlarla iş birliği yapmasınlar. Gayrimenkul paylaşımında bulunmasınlar. Apartman sitelerinde görev yapan bazı görevli kişilere kartvizitlerini dağıtmasınlar. Mesleğine meslektaşlarına ve tüketiciye saygı duysunlar. Buradan apartman site yönetimlerine de sesleniyorum, dolaylı yoldan emlak faaliyetlerinde bulunan site görevlisi olan kişilere lütfen müdahale etsinler. Tüketici, yetki belgesi olmayan mükellefiyeti bulunmayan kişilerle alışveriş yapmasınlar" uyarılarında bulundu. - TRABZON

Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu

Trabzon, Taflan, Emlak, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu - Son Dakika Ekonomi


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