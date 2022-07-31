Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi

31.07.2022 15:54
Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D.G. isimli şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, sözde arızalı tüplü televizyon içerisine zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ve yaklaşık bin insanı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi. - TRABZON

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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