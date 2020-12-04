Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik cezalarına sosyal medyadan dikkat çekti - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından "Ceza yeme hamsi ye" sloganıyla paylaşımda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün, tavada pişirilmiş hamsi fotoğrafının yer aldığı paylaşımı kısa sürede çok kişi tarafından beğenildi.

Paylaşımda, "En küçük trafik cezası 108 lira, kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan, limon, yanında helva bir de Vakfıkebir ekmeği... Ceza yeme hamsi ye" ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise arka camında, "Trafik kurallarına uy! Ceza yeme, pestil, köme ye" yazmasına rağmen sürücüsü kural ihlali yapan aracın videosu paylaşılarak, "(Trafik kurallarına uy! Ceza yeme, pestil, köme ye) diye yazdı ama cezayı yedi, hız ihlali" ifadesine yer verildi.